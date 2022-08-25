Экс-вратарь «Тамбова» Чагров рассказал об адаптации к жизни в Исландии

Российский голкипер исландского клуба «Кордренгир» Никита Чагров рассказал об извержении вулкана, которое произошло в начале августа. Вратарь также раскрыл детали адаптации к жизни в Исландии.
«Исходя из того, как сейчас в мире к россиянам относятся, у меня здесь проблем не возникало. Наоборот: всегда помогают! Наши карты за границей не работают, а мне нужно было оплатить мобильный телефон. Я пришёл в салон связи, хотел оплатить наличными (а это дороже, чем картой). И парень, который там работал, начал спрашивать: «Почему платишь не картой?» Я ему объяснил, что из России. Он мне говорит: «Ой, я вас понимаю. Давайте проведу вам безлимит бесплатно на месяц.
Последнюю неделю у нас были землетрясения, а сейчас ещё и извержение. Как раз вчера из окна смотрел, и видно, как над вулканом красное облачко полыхает. Это он только начинает просыпаться», — цитирует Чагрова Sport24.
«Кордренгир» выступает во втором исландском дивизионе. Чагров до этого в России играл за «Торпедо», «Ростов», курский «Авангард» и другие клубы. В Российской Премьер-Лиге он защищал ворота «Тамбова».
- 25 августа 2022
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