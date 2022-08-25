Караваев объяснил, почему у «Зенита» получаются трудные игры с аутсайдерами РПЛ

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о трудностях сине-бело-голубых в матчах с аутсайдерами.

«Настроение хорошее, выиграли у «Торпедо» 2:0, получили три очка. Чувствую себя отлично, сыграл наконец-то, тем более 90 минут. Всё великолепно.



Команды против нас обороняются большим количеством футболистов, из-за этого тяжелее вскрыть оборону. Со всеми соперниками тяжело играть, но, так как им нужны очки, нужно подниматься в таблице, естественно, они обороняются большим количеством игроков», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака одолели «Торпедо». Петербуржцы смогли открыть счёт только на 85-й минуте.