Караваев объяснил, почему у «Зенита» получаются трудные игры с аутсайдерами РПЛ
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал о трудностях сине-бело-голубых в матчах с аутсайдерами.
«Настроение хорошее, выиграли у «Торпедо» 2:0, получили три очка. Чувствую себя отлично, сыграл наконец-то, тем более 90 минут. Всё великолепно.
Команды против нас обороняются большим количеством футболистов, из-за этого тяжелее вскрыть оборону. Со всеми соперниками тяжело играть, но, так как им нужны очки, нужно подниматься в таблице, естественно, они обороняются большим количеством игроков», — передаёт слова Караваева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Сергея Семака одолели «Торпедо». Петербуржцы смогли открыть счёт только на 85-й минуте.
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