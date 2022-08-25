Семак поделился ожиданиями от предстоящей игры «Зенита» с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей игры 7-го тура Российской Премьер-Лиги своих подопечных с «Уралом». Встреча состоится 28 августа и начнётся в 13:00 по мск.

«Каждая игра — это отдельно взятая история. У «Урала» сменился тренер, в эмоциональном плане команда будет на подъёме. Каждый игрок хочет доказать тренеру, что он готов играть в стартовом составе.



Нам же надо играть в свой футбол, но улучшить реализацию, хотелось бы забивать больше. Прекрасная игра была с «Торпедо» и ЦСКА. Побили все возможные рекорды в плане статистики. Это и контроль, и создание моментов. В том же матче с ЦСКА — 12:2 по голевым моментам», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.