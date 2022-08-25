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Семак: «Зенит» не может выходить и всех обыгрывать. У нас будут поражения

Семак: «Зенит» не может выходить и всех обыгрывать. У нас будут поражения
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что его подопечные не могут обыгрывать все команды. После 6-го тура Российской Премьер-Лиги петербуржцы лидируют в чемпионате.

«Игры хорошие, назовите мне хоть один сезон, где нам матчи давались бы легко. Сейчас мы идём на первом месте, нам нужно заниматься своим делом и играть. Будут победы и поражения.

Нам хотелось бы, чтобы было меньше поражений и потери очков, но они будут. Мы не можем выходить и всех обыгрывать. Мы будем стараться минимизировать такие матчи, где у нас что-то не получается, это то, что мы обязаны сделать. В остальном будем готовиться так же, как и к любому матчу, будем стараться создавать моменты и забивать для того, чтобы взять три очка», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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