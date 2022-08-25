Семак ответил на вопрос о состоянии Одоевского и Клаудиньо
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о состоянии травмированных футболистов сине-бело-голубых перед матчем 7-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». В частности, речь пошла о Данииле Одоевском и Клаудиньо.
«У Одоевского повреждение небольшое. Надеюсь, что на днях он приступит к занятиям в общей группе, посмотрим по поводу его участия. Что касается других игроков, сейчас только Клаудиньо занимается индивидуально, остальные игроки все будут готовы», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, матч «Урал» — «Зенит» состоится в воскресенье, 28 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 13:00 мск.
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