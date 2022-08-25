Канчельскис отреагировал на слова Салиховой про обречённость российского футбола

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, о состоянии российского футбола. Ранее девушка заявила, что «футбол в России обречён быть изгоем на годы, а без международных турниров индустрия не выживет».
«Я полностью согласен со словами Заремы. Она молодец, сказала очень правильные вещи. Мы должны уметь смотреть правде в глаза. И быть честны сами с собой», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине. Кроме того, в рамках санкций легионерам разрешили в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги.
- 25 августа 2022
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