Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис отреагировал на слова Салиховой про обречённость российского футбола

Канчельскис отреагировал на слова Салиховой про обречённость российского футбола
Комментарии

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, о состоянии российского футбола. Ранее девушка заявила, что «футбол в России обречён быть изгоем на годы, а без международных турниров индустрия не выживет».

«Я полностью согласен со словами Заремы. Она молодец, сказала очень правильные вещи. Мы должны уметь смотреть правде в глаза. И быть честны сами с собой», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине. Кроме того, в рамках санкций легионерам разрешили в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги.

Салихова предсказала смерть футбола в России как индустрии. Вот почему она не права Салихова предсказала смерть футбола в России как индустрии. Вот почему она не права
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022