Канчельскис отреагировал на слова Салиховой про обречённость российского футбола

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на слова Заремы Салиховой, супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, о состоянии российского футбола. Ранее девушка заявила, что «футбол в России обречён быть изгоем на годы, а без международных турниров индустрия не выживет».

«Я полностью согласен со словами Заремы. Она молодец, сказала очень правильные вещи. Мы должны уметь смотреть правде в глаза. И быть честны сами с собой», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине. Кроме того, в рамках санкций легионерам разрешили в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги.