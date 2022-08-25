Агент Головина ответил на вопрос, стоит ли вызывать игрока в сборную России в сентябре

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, ответил на вопрос, стоит ли вызывать его клиента на тренировочный сбор национальной команды России в сентябре.
«Стоит ли дёргать Головина и Миранчука в сентябре в сборную России ради условной двусторонки с молодёжкой? Как и для Лёши, так и для Саши логистика тяжёлая, но тут уже решает руководство нашей сборной, тренерский штаб. Они в контакте с игроками и определятся, как это нужно правильно сделать», — приводит слова Клюева Metaratings.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине. Кроме того, в рамках санкций легионерам разрешили в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги.
- 25 августа 2022
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