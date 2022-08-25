Защитник «Барселоны» Юмтити перешёл в «Лечче» на правах аренды

Итальянский клуб «Лечче» на своём официальном сайте объявил об аренде защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити. 28-летний француз уже сегодня прибудет в Италию для прохождения медицинского обследования.
Напомним, ранее испанские СМИ сообщали, что сине-гранатовые отпустят 28-летнего футболиста в аренду абсолютно бесплатно и будут платить ему всю зарплату. Кроме того, «Барселона» будет получать бонус за каждое участие защитника в матче вплоть до установленного лимита.
Действующее соглашение Юмтити с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. Француз, выступающий за каталонцев с 2016 года, продлил свой контракт с клубом в январе, согласившись на понижение зарплаты. Ранее наставник «Барселоны» Хави заявил, что не рассчитывает на Юмтити в ближайшее время.
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