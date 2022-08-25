Юрист: болельщики «Спартака» могут подать в суд, если их не пустят на стадион в Воронеже

Спортивный юрист Андрей Князев отреагировал на запрет «Факела» посещать матч со «Спартаком» с атрибутикой красно-белых.

«Ограничение, которое устанавливает «Факел», незаконно. Да и что именно считать символикой «Спартака»? Если я приду в красных штанах и белой футболке, то меня не пустят на стадион? Это неправомерно. Есть болельщики, которые всю жизнь ходят в атрибутике любимой команды на футбол. Посмотрел бы я, как они Боярского не пустили на свой стадион. Он вообще свой шарф не снимает.



Стадион — общественное место. Понятно, что туда нельзя приходить в алкогольном опьянении, с оружием или пиротехникой. А уж в какой я майке и кепке — не имеет никакого значения.



Что грозит «Факелу»? Могут оштрафовать. Болельщики могут подать в суд, если они считают, что их права нарушены. Если кого-то не пустят, то они будут нарушены — каждый в отдельности может подать в суд и взыскать определённую сумму за моральный вред», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.