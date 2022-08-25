Юрист: болельщики «Спартака» могут подать в суд, если их не пустят на стадион в Воронеже

Спортивный юрист Андрей Князев отреагировал на запрет «Факела» посещать матч со «Спартаком» с атрибутикой красно-белых.
«Ограничение, которое устанавливает «Факел», незаконно. Да и что именно считать символикой «Спартака»? Если я приду в красных штанах и белой футболке, то меня не пустят на стадион? Это неправомерно. Есть болельщики, которые всю жизнь ходят в атрибутике любимой команды на футбол. Посмотрел бы я, как они Боярского не пустили на свой стадион. Он вообще свой шарф не снимает.
Стадион — общественное место. Понятно, что туда нельзя приходить в алкогольном опьянении, с оружием или пиротехникой. А уж в какой я майке и кепке — не имеет никакого значения.
Что грозит «Факелу»? Могут оштрафовать. Болельщики могут подать в суд, если они считают, что их права нарушены. Если кого-то не пустят, то они будут нарушены — каждый в отдельности может подать в суд и взыскать определённую сумму за моральный вред», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 25 августа 2022
-
14:12
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
13:13
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:51
-
12:30
-
12:28
-
12:28
-
12:05
-
12:02
-
11:57
-
11:53
-
11:45
-
11:34
-
11:32
-
11:10
-
11:03
-
11:02
-
10:54
-
10:53
-
10:40
-
10:39
-
10:28
-
10:20
-
10:02
-
09:59
-
09:53
-
09:50
-
09:33
-
09:29
-
09:20