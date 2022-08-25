В «Факеле» выступили с заявлением по поводу запрета атрибутики «Спартака» на стадионе

В «Факеле» выступили с заявлением касательно запрета атрибутики «Спартака» в очном матче двух клубов. Ранее пресс-служба воронежского клуба сообщила, что вход на трибуны домашнего стадиона с символикой клуба-соперника «Факела» запрещён согласно регламенту.

«Спартак» официально отказался от гостевой квоты. Поэтому мы получили право продавать билеты за ворота, на Северную трибуну. Места на остальных трибунах выкуплены по абонементной программе. Продавая билеты перед всеми домашними матчами, мы информировали о том, что средства поддержки гостевой команды допустимы только на гостевом секторе. На матче со «Спартаком» гостевого сектора не будет как такового.

И мы допустили некорректную формулировку – имелись в виду средства активной поддержки, а не атрибутика. Поэтому речи о том, что в Воронеже болельщиков с символикой «Спартака» не пустят на стадион, быть не может. Приносим футбольному клубу «Спартак» извинения за некорректную формулировку – в нашем городе рады всем любителям футбола», — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Спартаком» состоится в субботу, 27 августа. Начало запланировано на 17:30 по мск.