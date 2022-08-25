Кавазашвили резко высказался о запрете символики «Спартака» на матче с «Факелом»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал новость о запрете атрибутики и символики красно-белых на матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» в Воронеже.
«Они не имеют права этого делать. И объяснение, что на матче не будет гостевого сектора, — глупость. РФС обязан разобрать данный вопрос, затем вынести строгое замечание. Кто им дал право что-то запрещать? Нужно разбираться, кто у «Факела» руководит такими вопросами, и избавляться от таких активных «деятелей искусства», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Спартаком» состоится в субботу, 27 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. Воронежцы (4) располагаются на 14-м месте в турнирной таблице, москвичи (13) занимают вторую строчку.
- 25 августа 2022
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