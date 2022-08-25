В «Спартаке» ответили на извинения «Факела» за некорректную формулировку о запрете

В «Спартаке» отреагировали на извинения «Факела» за некорректную формулировку о запрете атрибутики красно-белых на стадионе в Воронеже. Глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов поблагодарил руководство воронежского клуба за скорость принятого решения.

«Рады, что реакция последовала быстро — и от лиги, и от «Факела». Коллегам из Воронежа — уважение за то, что быстро исправили ошибку, и случившееся недоразумение не должно омрачить матч, которого ждут болельщики обеих команд. До встречи в Воронеже», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Спартаком» состоится в субботу, 27 августа. Начало запланировано на 17:30 по мск.