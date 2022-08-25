Перекупщики продают билеты на матч «Факел» — «Спартак» в 20 раз дороже номинальной цены

В Воронеже продолжаются проблемы с реализацией билетов на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Спартак». Так, перекупщики на интернет-площадках с объявлениями продают билеты на игру в 20 раз дороже их номинальной стоимости.
Купить билеты на матч «Факел» — «Спартак» у перекупщиков можно за сумму от 5 до 15 тысяч рублей (в зависимости от желаемой трибуны). При этом официальная стоимость билетов – от 250 рублей до 2,5 тыс. рублей.
Некоторые перекупщики зашли ещё дальше – они продают место в очереди за билетами.
Напомним, руководство «Факела» решило продавать билеты на матч со «Спартаком» только в оффлайн-режиме. Из-за этого перед кассами стадиона собрались большие очереди людей. Ранее «Спартак» отказался от гостевой квоты билетов на матч с «Факелом».
Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Спартаком» состоится в субботу, 27 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:30 мск. Воронежцы (4) располагаются на 14-м месте в турнирной таблице, москвичи (13) занимают вторую строчку.
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