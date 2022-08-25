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ЦСКА оштрафован на 15 тысяч рублей за нахождение травмированного Кучаева на скамейке

ЦСКА оштрафован на 15 тысяч рублей за нахождение травмированного Кучаева на скамейке
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал ЦСКА за нахождение травмированного футболиста Константина Кучаева на скамейке во время матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (4:2).

В рапорте была запись: «Выбывший из заявки в результате экстренной замены Кучаев в течение первого тайма находился на скамейке команды». За нахождение в технической зоне постороннего лица футбольный клуб ЦСКА оштрафован на 15 тысяч рублей по статье 92», — передаёт слова Григорянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, Кучаев должен был выйти на поле в стартовом составе, но получил травму на предматчевой разминке и был заменён до начала игры. В СМИ появились предположения, что если ЦСКА неправильно заменил своего игрока до матча, то может получить техническое поражение.

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