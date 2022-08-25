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Агент Петреску заявил, что румынским игрокам не запрещают уезжать в Россию из-за политики

Агент Петреску заявил, что румынским игрокам не запрещают уезжать в Россию из-за политики
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Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы главного тренера «ЧФР Клуж» Дана Петреску, ответил на вопрос по поводу давления в Румынии на игроков, которые хотят переехать в Россию. По его словам, в местном чемпионате игрокам не запрещают переходить в российские клубы.

«Насколько мне известно, в чемпионате Румынии такого понятия нет: «Не уезжай в Россию, потому что вот так». Говорить конкретно о каком-то клубе… Я не знаю, может быть, в голове у какого-то президента или тренера что-то есть. В публичном пространстве масс-медиа такого нет», — приводит слова Пырнэу Metaratings.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине. Кроме того, в рамках санкций легионерам разрешили в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги.

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