Агент Петреску заявил, что румынским игрокам не запрещают уезжать в Россию из-за политики

Агент Николай Пырнэу, представляющий интересы главного тренера «ЧФР Клуж» Дана Петреску, ответил на вопрос по поводу давления в Румынии на игроков, которые хотят переехать в Россию. По его словам, в местном чемпионате игрокам не запрещают переходить в российские клубы.
«Насколько мне известно, в чемпионате Румынии такого понятия нет: «Не уезжай в Россию, потому что вот так». Говорить конкретно о каком-то клубе… Я не знаю, может быть, в голове у какого-то президента или тренера что-то есть. В публичном пространстве масс-медиа такого нет», — приводит слова Пырнэу Metaratings.
Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от международных турниров из-за ситуации на Украине. Кроме того, в рамках санкций легионерам разрешили в одностороннем порядке приостанавливать контракты с клубами Российской Премьер-Лиги.
- 25 августа 2022
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