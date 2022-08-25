В Аргентине футболист забил гол ударом почти через всё поле. Видео

Видео очередного красивого гола из Латинской Америки стало вирусным в социальных сетях. На этот раз в матче чемпионата Аргентины «Атлетико Тукуман» — «Барракас Сентраль» (4:0) футболист забил гол ударом практически через всё поле.
В Аргентине футболист забил гол ударом почти через всё поле:
Права на видео принадлежат AFA
Игроки «Сентраля» неудачно разыграли стандартное положение, первым на подборе оказался футболист «Атлетико Тукуман». Нападающий команды хозяев увидел, что голкипер соперника далеко вышел из ворот, и решился на удар со своей половины поля. Мяч по идеальной траектории перелетел через голкипера и оказался в сетке ворот «Барракаса».
Стоит отметить, что эпизод произошёл на 90+3-й минуте матча, когда «Барракас Сентраль» всем составом пошёл в финальный штурм.
Напомним, недавно в Аргентине забили ещё один красивый гол дальним ударом:
- 25 августа 2022
-
17:22
-
17:16
-
16:59
-
16:49
-
16:39
-
16:34
-
16:17
-
16:15
-
15:48
-
15:38
-
15:36
-
15:26
-
15:20
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:29
-
14:24
-
14:12
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
13:13
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:51
-
12:30
-
12:28
-
12:28
-
12:05
-
12:02
-
11:57
-
11:53