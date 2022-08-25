В Аргентине футболист забил гол ударом почти через всё поле. Видео

Видео очередного красивого гола из Латинской Америки стало вирусным в социальных сетях. На этот раз в матче чемпионата Аргентины «Атлетико Тукуман» — «Барракас Сентраль» (4:0) футболист забил гол ударом практически через всё поле.

В Аргентине футболист забил гол ударом почти через всё поле:

Права на видео принадлежат AFA

Игроки «Сентраля» неудачно разыграли стандартное положение, первым на подборе оказался футболист «Атлетико Тукуман». Нападающий команды хозяев увидел, что голкипер соперника далеко вышел из ворот, и решился на удар со своей половины поля. Мяч по идеальной траектории перелетел через голкипера и оказался в сетке ворот «Барракаса».

Стоит отметить, что эпизод произошёл на 90+3-й минуте матча, когда «Барракас Сентраль» всем составом пошёл в финальный штурм.

Напомним, недавно в Аргентине забили ещё один красивый гол дальним ударом: