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Кейта может присоединиться к «Спартаку» на следующей неделе

Кейта может присоединиться к «Спартаку» на следующей неделе
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Бывший нападающий «Лацио» Бальде Кейта близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает Metaraitings. Красно-белые согласовывают последние детали перехода.

По информации источника, форвард может присоединиться к команде Гильермо Абаскаля в начале следующей недели в случае успешного прохождения медосмотра.

В прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».

За сборную Сенегала Кейта выступает с 2016 года, в 2021 году вместе с национальной командой он выиграл Кубок африканских наций.

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