Кейта может присоединиться к «Спартаку» на следующей неделе

Бывший нападающий «Лацио» Бальде Кейта близок к переходу в московский «Спартак». Об этом сообщает Metaraitings. Красно-белые согласовывают последние детали перехода.
По информации источника, форвард может присоединиться к команде Гильермо Абаскаля в начале следующей недели в случае успешного прохождения медосмотра.
В прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».
За сборную Сенегала Кейта выступает с 2016 года, в 2021 году вместе с национальной командой он выиграл Кубок африканских наций.
- 25 августа 2022
-
17:22
-
17:16
-
16:59
-
16:49
-
16:39
-
16:34
-
16:17
-
16:15
-
15:48
-
15:38
-
15:36
-
15:26
-
15:20
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:29
-
14:24
-
14:12
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
13:13
-
13:05
-
13:01
-
13:00
-
12:51
-
12:30
-
12:28
-
12:28
-
12:05
-
12:02
-
11:57
-
11:53