Тренер 2DROTS Кузнецов — о штрафе КДК: ребят можно понять — Кубок России у них впервые

Тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал решение КДК РФС оштрафовать его команду по итогам матча 1/256 финала Кубка России с «Чертаново» (3:0). Ранее стало известно, что 2DROTS оштрафована на 25 тысяч рублей за оскорбительные кричалки фанатов в адрес арбитра и массовый выход из технической зоны.

«Не знаю, как мы будем их оплачивать. Как договорятся, как скажут, так и оплатим. Я первый раз с таким сталкиваюсь. Всё это идёт из Медиалиги, где разрешено находиться в технической зоне, стоять чуть ли не на поле, выбегать, судью обзывать и так далее. Если в медиафутболе это разрешено, то на матчах под эгидой РФС это запрещено. Ребята не перестроились, я их понимаю, но так вести себя неправильно, и должны быть введены определённые санкции. Так что все эти штрафы, которые вынес КДК, правильны.

Я разговаривал с ребятами перед матчем с «Чертаново» на тему того, что нельзя стоять в технической зоне, где должен только тренер находиться. Нам было указано, что там может находиться только тренер. Но я понимаю ребят, ведь у них это первый раз такой значимый турнир в их карьере. Первый раз можно было простить, но в будущем мы примем меры, чтобы игроки вели себя корректно. Это всё эмоции, и, когда они случаются в первый раз, можно как-то ребят простить, но что случилось, то случилось», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.