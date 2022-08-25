Болельщики «Факела» устроили давку в очереди за билетами на матч со «Спартаком»
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Болельщики воронежского «Факела» устроили давку, пока стояли в очереди за билетами на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Фанаты были вынуждены приобретать билеты в кассах, из-за того что администрация клуба закрыла продажу на сайте команды.
Встреча 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и «Спартаком» состоится в субботу, 27 августа. Начало запланировано на 17:30 мск. Воронежцы располагаются на 14-м месте в турнирной таблице, москвичи занимают вторую строчку. В активе команды Олега Василенко четыре очка, подопечные Гильермо Абаскаля набрали 13 очков.
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