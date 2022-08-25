Все билеты на матч «Факела» и «Спартака» в Воронеже проданы
Поделиться
Футбольный клуб «Факел» из Воронежа объявил, что все билеты на матч с московским «Спартаком», который состоится в субботу, 27 августа, распроданы.
Ранее сообщалось, что красно-белые отказались от гостевой квоты.
Матч пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов и начнётся в 17:30 мск. Это будет третий домашний матч чемпионата для «Факела», ранее команда играла в Воронеже с московским «Динамо» (3:3) и екатеринбургским «Уралом» (0:0).
После шести сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 воронежцы с четырьмя очками занимают 14-е место. «Спартак», набравший 13 очков, идёт вторым. Возглавляет таблицу РПЛ санкт-петербургский «Зенит» (14 очков), сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России.
Комментарии
- 25 августа 2022
-
18:47
-
18:34
-
18:31
-
18:18
-
18:00
-
17:59
-
17:47
-
17:39
-
17:22
-
17:16
-
16:59
-
16:49
-
16:39
-
16:34
-
16:17
-
16:15
-
15:48
-
15:38
-
15:36
-
15:26
-
15:20
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:48
-
14:29
-
14:24
-
14:12
-
13:44
-
13:35
-
13:29
-
13:13
-
13:05
-
13:01
-
13:00
Партнерский контент