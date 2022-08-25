Все билеты на матч «Факела» и «Спартака» в Воронеже проданы

Футбольный клуб «Факел» из Воронежа объявил, что все билеты на матч с московским «Спартаком», который состоится в субботу, 27 августа, распроданы.

Ранее сообщалось, что красно-белые отказались от гостевой квоты.

Матч пройдёт на Центральном стадионе профсоюзов и начнётся в 17:30 мск. Это будет третий домашний матч чемпионата для «Факела», ранее команда играла в Воронеже с московским «Динамо» (3:3) и екатеринбургским «Уралом» (0:0).

После шести сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 воронежцы с четырьмя очками занимают 14-е место. «Спартак», набравший 13 очков, идёт вторым. Возглавляет таблицу РПЛ санкт-петербургский «Зенит» (14 очков), сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России.