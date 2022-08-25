The Sun: Роналду решил снести гольф-клуб рядом со своим особняком ради красивого вида

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду планирует выкупить гольф-клуб рядом со своим строящимся особняком в Португалии, после чего снести его ради хорошего вида из окна дома.



«Здание клуба является для него проблемой, поэтому он хочет, чтобы эта проблема была устранена. Стоимость не имеет значения — он перфекционист, который может позволить себе совершенство», — сообщили источники британского издания The Sun.



По сведениям журналистов, адвокаты футболиста уже начали переговоры с владельцами гольф-клуба. Кроме самого заведения, планируется также убрать и прилегающую к нему парковку. Всё это для того, чтобы не портить вид из окна нового дома Роналду, а также обеспечить ему и его семье конфиденциальность.

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