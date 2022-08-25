В «Торпедо» сообщили, что кубковый матч с ЦСКА пройдёт на стадионе «Динамо»

Пресс-атташе московского «Торпедо» Дмитрий Ганичев рассказал, на каком стадионе пройдёт матч между чёрно-белыми и ЦСКА в Кубке России.
«Матч 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России 2022/2023 «Торпедо» — ЦСКА состоится в среду, 31 августа, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 17:00. Информация о билетной программе на игру будет доступна позднее», — сказал Ганичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, «Торпедо» и ЦСКА сыграют в группе D. Также в этот квартет попали екатеринбургский «Урал» и «Сочи». Матчи второго раунда Пути регионов начнутся 30 августа.
После шести сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» с одним очком занимает последнее, 16-е место. ЦСКА, набравший 13 очков, идёт третьим.
- 25 августа 2022
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