Игроку «Вильярреала» Морено отменили жёлтую карточку за высунутый язык после забитого гола

В Испании специальный комитет отменил жёлтую карточку нападающему «Вильярреала» Жерару Морено за празднование гола в виде высунутого языка. Об этом сообщает испанское издание Marca.



Ранее соответствующее наказание Морено получил после празднования гола в ворота мадридского «Атлетико» в матче 2-го тура испанской Примеры. После этого события руководство «субмарины» подало апелляцию на решение арбитра. Она была одобрена, так как комитет признал, что этот жест является фирменным празднованием игрока для камеры. Сам Морено объяснял, что эта гримаса предназначена для его дочерей и не таит в себе никакой провокации.



Напомним, Морено выступает за «Вильярреал» с 2010 года. В прошлом сезоне испанской Примеры футболист за 17 матчей забил девять голов и отдал три голевые передачи.

0:2. Морено («Вильярреал») оформляет дубль и окончательный счет

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