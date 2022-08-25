Кевин Трапп отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

32-летний немецкий вратарь франкфуртского «Айнтрахта» Кевин Трапп отказался от перехода в «Манчестер Юнайтед».

«Я получил письменное предложение от «Манчестер Юнайтед» — топового мирового клуба. Вчера я проинформировал представителей обоих клубов, что я решил остаться во франкфуртском «Айнтрахте», — приводит слова Траппа итальянский журналист Фабрицио Романо.

Голкипер выступает за свой нынешний клуб с лета 2018 года. За «Айнтрахт» Трапп провёл 261 матч и пропустил 385 мячей. Вместе с командой он стал победителем Лиги Европы прошлого сезона.

«Манчестер Юнайтед» ищет голкипера, который составил бы конкуренцию Давиду де Хеа и Тому Хитону. На эту роль «красные дьяволы» рассматривают ещё кандидатуру Мартина Дубравки, вратаря «Ньюкасла» и сборной Словакии.