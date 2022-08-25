«Велес» объявил о назначении Куликова на пост главного тренера

Московский футбольный клуб «Велес», выступающий в Мелбет Первой лиге, объявил о назначении на пост главного тренера Артёма Куликова.

Контракт подписан по схеме «1+1» — на один год с возможностью продления. Куликов был главным тренером «Велеса» в начале прошлого сезона. Он руководил командой с начала июня по конец ноября 2021 года, провёл 28 матчей и одержал 12 побед. Однако в межсезонье Куликов и «Велес» по соглашению сторон расторгли контракт.

С января по конец июня тренер работал в волгоградском «Роторе», после чего возглавил раменский «Сатурн».

После шести сыгранных туров Первой лиги сезона-2022/2023 «Велес» с тремя очками занимает предпоследнее, 17-е место. В следующем матче команда встретится с краснодарской «Кубанью».