Издание The New York Times заподозрило УЕФА и «ПСЖ» в тайном союзе

Вокруг отношений УЕФА и футбольного клуба «ПСЖ» растут подозрения. По версии американского издания The New York Times, после того как президент парижской команды Нассер Аль-Хелаифи стал союзником главы европейской футбольной организации Александера Чеферина в борьбе с Суперлигой, против французского клуба стали выдвигать слишком мягкие требования.



Речь идёт об инциденте в матче «ПСЖ» с «Реалом», когда спортивный директор французов Леонардо вместе с Аль-Хелаифи атаковали судейскую комнату. После этого инцидента европейский комитет завёл дело, но только в отношении Леонардо, в то время как президент парижан остался без наказания. По сведениям источников, уполномоченные люди специально дождались затишья после инцидента, чтобы затем свести всё на нет.



Ранее, в 2018 году, «ПСЖ» за нарушение финансового фэйр-плей был наказан исключением из Лиги чемпионов, но позже УЕФА отменил наказание для парижского клуба. В 2022 году было объявлено, что отныне эти правила станут более гибкими для команд, и, по последним данным, «ПСЖ» будет наказан лишь в виде штрафа.

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