«Чемпионат» разыгрывает билеты на матч «Факел» — «Спартак»

«Чемпионат» разыгрывает билеты на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между «Факелом» и московским «Спартаком». Игра пройдёт в эту субботу, 27 августа, в Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов и начнётся в 17:30 мск.
Для участия в розыгрыше нужно перейти в телеграм-канал «Чемпионата», подписаться и нажать на кнопку «Участвую» под постом.
Итоги будут подведены завтра, 26 августа, в 19:00 мск.
Это будет третий домашний матч «Факела» в сезоне — ранее команда играла в Воронеже с московским «Динамо» (3:3) и екатеринбургским «Уралом» (0:0).
После шести сыгранных туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 воронежцы с четырьмя очками занимают 14-е место. «Спартак», набравший 13 очков, идёт вторым. Возглавляет таблицу РПЛ санкт-петербургский «Зенит» (14 очков), сине-бело-голубые являются действующими чемпионами России.
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