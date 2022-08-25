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Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман признана лучшим тренером по версии УЕФА

Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман признана лучшим тренером по версии УЕФА
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Сегодня, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Также на этом мероприятии вручают награды по итогам прошлого сезона.

Главный тренер сборной Англии Сарина Вигман-Глоцбах признана лучшим тренером среди женщин по версии УЕФА по итогам сезона-2021/2022. Под её руководством «львицы» сумели выиграть чемпионат Европы по футболу, обыграв в финальном матче сборную Германии со счётом 2:1 в дополнительное время.

Вигман-Глоцбах возглавляет женскую национальную команду Англии с 2021 года. Во время игровой карьеры она выступала за клуб «Тер Леде» и защищала цвета сборной Нидерландов с 1987 по 2001 год.

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