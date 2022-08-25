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Анчелотти прокомментировал получение награды лучшему тренеру по версии УЕФА

Анчелотти прокомментировал получение награды лучшему тренеру по версии УЕФА
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Сегодня, 25 августа, в Стамбуле состоялась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Также на этом мероприятии вручали награды по итогам прошлого сезона. Лучшим тренером сезона-2021/2022 по версии УЕФА признан наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Волшебная формула — это страсть, которую я испытываю к этому виду спорта. Но также и качество игроков, которых я тренирую. Прошлый сезон был фантастическим именно потому, что опыт ветеранов и энергия молодых идеально перемешались. Идеальная «химия» на стадионе с нашими болельщиками, которые помогли нам достичь невероятной цели», — сказал Анчелотти в своей торжественной речи.

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