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«Арсенал» объявил об уходе вингера Николя Пепе в «Ниццу»

«Арсенал» объявил об уходе вингера Николя Пепе в «Ниццу»
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Вингер «Арсенала» Николя Пепе перешёл в «Ниццу» на правах аренды. Как сообщает лондонский клуб на своей официальной странице, ивуарийский игрок будет находиться на правах аренды во французском клубе до конца сезона-2022/2023.

Напомним, 27-летний вингер перешёл в стан «канониров» летом 2019 года за € 80 млн. Контракт Пепе с лондонцами действует до конца сезона-2023/2024. Вместе с «Арсеналом» он стал обладателем Кубка Англии – 2019/2020. Пепе провёл за «канониров» в общей сложности 112 матчей, забил 12 мячей и отдал 21 голевую передачу.

«Ницца» заняла в прошлом чемпионате Франции пятое место, её возглавляет Люсьен Фавр. Сейчас команда борется за выход в групповую стадию Лиги конференций, в раунде плей-офф играя с израильским «Маккаби» (Тель-Авив).

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