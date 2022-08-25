Анчелотти — о нападающем «Реала» Бензема: нам повезло, что он есть в нашей команде

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти на церемонии по случаю вручения наград по итогам сезона-2021/2022 по версии УЕФА высказался о нападающем «сливочных» Кариме Бензема.



«Бензема? Я очень впечатлён, все были впечатлены матчами Карима. Он фантастический футболист, а не просто голеадор. И всё это он поддерживает отличным настроем в ежедневной работе. Он улучшил свои знания, хорошо читает игру, умеет хорошо управлять моментами в матчах, а также является очень сильным лидером в раздевалке. Хороший друг. Я не поэтому заставляю его играть, а потому, что он просто лучший. Нам повезло, что он есть в нашей команде. Все в «Реале» так думают», – сказал Анчелотти в своей торжественной речи.



Напомним, что лучшим тренером сезона-2021/2022 по версии УЕФА признан наставник «Реала» Карло Анчелотти, а лучшим футболистом – нападающий мадридской команды Карим Бензема.

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