Романо: «Челси» готовит предложение «Лестеру» по Фофана в размере € 89,5 млн

«Челси» готовит новое предложение для «Лестера» по переходу французского защитника Уэсли Фофана. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, лондонский клуб планирует предложить около € 89,5 млн.



По сведениям инсайдера, «Челси» пока думает над структурой выплат в рамках этой сделки. Переговоры с «лисами» в данный момент идут через посредников. При этом сам «Лестер» ждёт новой заявки по своему футболисту, который хочет присоединиться только к лондонскому клубу.



Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года за € 35 млн. С тех пор защитник в 50 матчах забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

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