Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: «Челси» готовит предложение «Лестеру» по Фофана в размере € 89,5 млн

Романо: «Челси» готовит предложение «Лестеру» по Фофана в размере € 89,5 млн
Комментарии

«Челси» готовит новое предложение для «Лестера» по переходу французского защитника Уэсли Фофана. Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях, лондонский клуб планирует предложить около € 89,5 млн.

По сведениям инсайдера, «Челси» пока думает над структурой выплат в рамках этой сделки. Переговоры с «лисами» в данный момент идут через посредников. При этом сам «Лестер» ждёт новой заявки по своему футболисту, который хочет присоединиться только к лондонскому клубу.

Фофана перешёл в «Лестер» из «Сент-Этьена» в октябре 2020 года за € 35 млн. С тех пор защитник в 50 матчах забил один гол и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами истекает в 2027 году.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

Новость по теме
Источник: «Челси» предлагает «Милану» € 120 млн за Рафаэла Леау
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022