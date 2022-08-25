Лига Европы: АЕК, «Лудогорец» и ХИК вышли в групповой этап

Сегодня, 25 августа, состоялись ответные встречи раунда плей-офф Лиги Европы, в которых АЕК из Ларнаки принимал «Днепр-1», «Лудогорец» гостил у «Жальгириса», а «Силькеборг» в своих стенах играл против финской команды ХИК.



Кипрский клуб АЕК из Ларнаки уверенно обыграл «Днепр-1». На 21-й минуте забил Адам Дьюрчо. На 45-й отличился Рафаэл Лопеш, а на 78-й Никос Энглезу установил итоговый счёт встречи – 3:0. По сумме двух встреч (первая игра завершилась в пользу АЕКа со счётом 2:1) дальше проходит кипрский клуб.

Литовский «Жальгирис» дома устроил перестрелку с болгарским «Лудогорцем». Сначала за хозяев забил Фабьен Урега уже на первой минуте встречи, но через семь минут Игор Тьяго сравнял счёт. Ещё через семь минут Оливер Буфф вывел «Жальгирис» вперёд. Гости смогли сравнять счёт только на 57-й минуте благодаря усилиям Матиаса Тиссера, но на 63-й минуте хозяева снова вышли вперёд – гол забил Ренан Оливейра. Основное время матча закончилось со счётом 3:2 в пользу «Жальгириса», но из-за результатов первой игры (победа «Лудогорца» 1:0), игра перешла в овертайм. Лишь на самых последних минутах болгарский клуб смог выйти в групповой этап турнира благодаря пенальти, реализованному Оливье Вердоном.

Финский ХИК, который обыграл в первой встрече «Силькеборг» со счётом 1:0, в ответном матче также сумел отличиться — на 40-й минуте забил Малик Абубакари. На 75-й минуте хозяева смогли сравнять счёт благодаря усилиям Йоэля Феликса, но ничейного результата им не хватило для продолжения борьбы, и в следующий этап прошла финская команда.