Алаев — о выборах в РПЛ: не было такого, что меня приняли с распростёртыми объятиями

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев прокомментировал ситуацию с выборами на его новый пост.
«Меня не расстроило, что я был единственным кандидатом на выборах РПЛ. Принял как факт. Если бы были другие кандидаты, меня бы это и не расстроило, и не обрадовало. Но клубы меня выдвинули, единогласно проголосовали – точно не буду расстраиваться и предлагать: «Ребят, давайте заново, ещё кого-то попробуем».
Если через какое-то время будут конкурентные выборы, только за. Для меня важно было не наличие оппонента, в спорах с которым я мог бы проявить себя на дебатах, а заручиться поддержкой клубов. Они выражали опасения: не будет ли РПЛ департаментом РФС, насколько я самостоятельный и так далее. Не было такого, что меня приняли с распростёртыми объятиями, поэтому пришлось многое проработать за последний месяц, чтобы они меня поддержали. Ситуация была приближена к конкурентным выборам», – сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.
Полностью интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 25 августа 2022
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