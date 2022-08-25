Российский полузащитник Шапи дебютировал за «Хапоэль» в матче Лиги конференций

Российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, который перешёл из «Краснодара» в «Хапоэль» из Беэр-Шевы на правах аренды, дебютировал за израильский клуб. Событие произошло в ответном матче раунда плей-офф Лиги конференций, в котором клуб Шапи играет против румынской команды «Университатя» из Крайовы.

Сейчас клубы играют дополнительное время матча. Основное время закончилось со счётом 0:0, и из-за результата первой встречи (1:1) команды перешли в овертайм, после чего успели забить друг другу по одному мячу. Нападающий Шапи вышел на поле на 73-й минуте встречи.



22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.