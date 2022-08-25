Российский полузащитник Шапи отметился ассистом в своём дебютном матче за «Хапоэль»

Российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, который перешёл из «Краснодара» в «Хапоэль» из Беэр-Шевы, отметился голевой передачей в своей дебютной игре за израильский клуб. Событие произошло в ответной встрече раунда плей-офф Лиги конференций с «Университатей». Шапи вышел на поле на 73-й минуте матча. В компенсированное время первого дополнительного тайма благодаря ассисту Шапи сумел отличиться нападающий Томер Хемед.



Этот гол позволил «Хапоэлю» сравнять счёт и перевести игру в серию послематчевых пенальти. Первая встреча команд завершилась со счётом 1:1.



22-летний Сулейманов — воспитанник «Краснодара». За первую команду «быков» в 122 матчах Магомед-Шапи забил 23 гола и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году.

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