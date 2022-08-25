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«Хапоэль» Б-Ш с Шапи и пражская «Славия» одержали драматичные победы в Лиге конференций

«Хапоэль» Б-Ш с Шапи и пражская «Славия» одержали драматичные победы в Лиге конференций
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Сегодня состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием израильского «Хапоэля» (Беэр-Шева) и чешской «Славии».

Соперником «Хапоэля» в раунде плей-офф была румынская «Университатя» (первая игра — 1:1). Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме команды обменялись голами. За «Университатю» забил Анте Рогулич, а за «Хапоэль» — Томер Хемед. На 73-й минуте матча на поле вышел российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, дебютировавший за израильский клуб. Именно он отдал голевую передачу на Хемеда, а затем реализовал одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти, победу в которой одержал «Хапоэль» — 4:3. Израильский клуб вышел в групповой этап турнира.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Окончен
1 : 1
4 : 3
Университатя Кр
Крайова, Румыния
0:1 Рогулич – 105'   1:1 Хемед – 105+2'   1:2 Рогулич – 120'

«Славия» играла свой матч с польским «Ракувом» (первый матч — 1:2). Встреча проходила в Праге, основное время завершилось победой хозяев — 1:0, гол забил Мозес Усор. А на 120+2-й минуте решающий мяч за «Славию» забил Иван Шранц — чешский клуб вышел в групповую стадию Лиги конференций.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Славия П
Прага, Чехия
Окончен
2 : 0
ДВ
Ракув
Ченстохова, Польша
1:0 Усор – 62'   2:0 Шранц – 120+2'
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