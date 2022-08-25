«Хапоэль» Б-Ш с Шапи и пражская «Славия» одержали драматичные победы в Лиге конференций

Сегодня состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием израильского «Хапоэля» (Беэр-Шева) и чешской «Славии».



Соперником «Хапоэля» в раунде плей-офф была румынская «Университатя» (первая игра — 1:1). Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме команды обменялись голами. За «Университатю» забил Анте Рогулич, а за «Хапоэль» — Томер Хемед. На 73-й минуте матча на поле вышел российский полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов, дебютировавший за израильский клуб. Именно он отдал голевую передачу на Хемеда, а затем реализовал одиннадцатиметровый в серии послематчевых пенальти, победу в которой одержал «Хапоэль» — 4:3. Израильский клуб вышел в групповой этап турнира.

«Славия» играла свой матч с польским «Ракувом» (первый матч — 1:2). Встреча проходила в Праге, основное время завершилось победой хозяев — 1:0, гол забил Мозес Усор. А на 120+2-й минуте решающий мяч за «Славию» забил Иван Шранц — чешский клуб вышел в групповую стадию Лиги конференций.