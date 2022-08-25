Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лига Европы: «Омония», «Фенербахче», «Мальмё» и «Шериф» вышли в групповой этап

Лига Европы: «Омония», «Фенербахче», «Мальмё» и «Шериф» вышли в групповой этап
Комментарии

Сегодня, 25 августа, состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы, в которых кипрская «Омония» принимала «Гент», «Фенербахче» в своих стенах играл с венской «Аустрией», «Мальмё» гостил у «Сивасспора», а молдавский «Шериф» встречался с «Пюником».

«Омония», которая в первой встрече уверенно переиграла бельгиский «Гент» со счётом 2:0, закончила ответный матч с таким же результатом. Сначала за кипрский клуб на 18-й минуте отличился Андроникос Какулис, а на 36-й минуте преимущество удвоил Харалампос Харалампус. Благодаря этому исходу «Омония» уверенно проходит в групповой этап.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Омония
Никосия, Кипр
Окончен
2 : 0
Гент
Гент, Бельгия
1:0 Какулис – 18'   2:0 Харалампус – 36'

«Фенербахче» в своей домашней игре уверенно переиграл «Аустрию». Первый гол хозяева забили на 12-й минуте – отличился Исмаиль Юксек. На 44-й и 70-й минутах Ирфан Кахведжи оформил свои забитые мячи в этой встрече, а на 79-й Мерт Яндаш забил последний гол своей команды в матче. На четыре гола «Фенербахче» «Аустрия» смогла ответить лишь одним – в конце первого тайма отличился Марвин Мартинш. По итогам двух встреч (в первой игре «Фенербахче» победил 2:0) дальше проходит турецкая команда.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
4 : 1
Аустрия В
Вена, Австрия
1:0 Юксек – 12'   2:0 Кахведжи – 44'   2:1 Мартинш – 45+1'   3:1 Кахведжи – 70'   4:1 Яндаш – 79'

«Мальмё» на выезде уверенно переиграл «Сивасспор». На 76-й минуте отличился Велько Бирманчевич, а на 90-й забил Исаак Телин, установив итоговый результат встречи – 2:0. В первой игре «Мальмё» также победил (3:1), поэтому в групповой этап отправляется шведская команда.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Сивасспор
Сивас, Турция
Окончен
0 : 2
Мальмё
Мальмё, Швеция
0:1 Бирманчевич – 76'   0:2 Телин – 90'

«Шериф» и «Пюник» не смогли отличиться забитыми голами ни в первой игре (0:0), ни во второй. Дополнительное время также не выявило сильнейшую команду, поэтому победитель определился только по итогам серии послематчевых пенальти, где сильнее оказалась молдавская команда — 3:2.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 20:00 МСК
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Окончен
0 : 0
3 : 2
Пюник
Ереван, Армения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022