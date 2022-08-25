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«Ференцварош» Черчесова и «Цюрих» вышли в групповой этап Лиги Европы

«Ференцварош» Черчесова и «Цюрих» вышли в групповой этап Лиги Европы
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Сегодня, 25 августа, состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которых «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым, и «Цюрих» вышли в групповой этап Лиги Европы.

«Ференцварош» в своей встрече гостил у ирландского «Шэмрок Роверс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0: на 89-й минуте гол забил Эндрю Лайонс. Но благодаря результату первого матча (4:0 в пользу венгерского клуба) дальше прошли подопечные Станислава Черчесова.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 22:00 МСК
Шэмрок Роверс
Дублин, Ирландия
Окончен
1 : 0
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
1:0 Лайонс – 89'

«Цюрих» гостил у шотландского «Хартс». Швейцарский клуб забил единственный мяч в этой встрече на 80-й минуте благодаря усилиям Фабиана Рохнера – 1:0. Первая игра команд закончилась со счётом 2:1, поэтому в групповой этап Лиги Европы отправляется швейцарская команда.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 22:00 МСК
Хартс
Эдинбург, Шотландия
Окончен
0 : 1
Цюрих
Цюрих, Швейцария
0:1 Рохнер – 80'
Удаления: Грант – 54' / нет
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