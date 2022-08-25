«Ференцварош» Черчесова и «Цюрих» вышли в групповой этап Лиги Европы

Сегодня, 25 августа, состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которых «Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым, и «Цюрих» вышли в групповой этап Лиги Европы.



«Ференцварош» в своей встрече гостил у ирландского «Шэмрок Роверс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0: на 89-й минуте гол забил Эндрю Лайонс. Но благодаря результату первого матча (4:0 в пользу венгерского клуба) дальше прошли подопечные Станислава Черчесова.

«Цюрих» гостил у шотландского «Хартс». Швейцарский клуб забил единственный мяч в этой встрече на 80-й минуте благодаря усилиям Фабиана Рохнера – 1:0. Первая игра команд закончилась со счётом 2:1, поэтому в групповой этап Лиги Европы отправляется швейцарская команда.