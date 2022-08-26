Лига конференций: «Вильярреал», «АЗ Алкмар» и «Вадуц» вышли в групповой этап

Завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций, по итогам которых в групповой этап вышли «Вильярреал», «АЗ Алкмар», «Вадуц».



«Вильярреал» гостил у хорватского «Хайдука». Благодаря уверенной победе испанской команды в первом матче (4:0) ответная игра прошла под диктовку гостей. На 37-й минуте Альфонсо Педраса забил первый гол «субмарины», а на 56-й Саму Чуквезе установил итоговый счёт встречи – 2:0.

Лихтенштейнский клуб «Вадуц» играл на выезде против венского «Рапида». Первая игра завершилась вничью (1:1), но во втором матче сильнее были гости – на 22-й минуте гол забил Тунахан Чичек. На 35-й минуте венская команда осталась в меньшинстве, когда с поля ушёл Кевин Виммер, получив прямую красную карточку. Финальный свисток зафиксировал победу «Вадуца» со счётом 1:0 и его проход в следующую стадию турнира.

«АЗ Алкмар» встречался с «Жил Висенте», за который выступает российский игрок Станислав Крицюк (но он отсутствовал в заявке на матч). Гости забили только на 60-й минуте матча благодаря усилиям Хокона Эвьена, а на 63-й Тейьяни Рейндерс укрепил преимущество своей команды. На 86-й минуте португальская команда смогла сократить отставание, но это не спасло её от поражения и вылета из еврокубков. Итоговый счёт – 2:1 в пользу нидерландского клуба (первая игра также завершилась его победой – 4:0).