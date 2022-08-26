Лига конференций: «Вильярреал», «АЗ Алкмар» и «Вадуц» вышли в групповой этап

Завершились ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций, по итогам которых в групповой этап вышли «Вильярреал», «АЗ Алкмар», «Вадуц».
«Вильярреал» гостил у хорватского «Хайдука». Благодаря уверенной победе испанской команды в первом матче (4:0) ответная игра прошла под диктовку гостей. На 37-й минуте Альфонсо Педраса забил первый гол «субмарины», а на 56-й Саму Чуквезе установил итоговый счёт встречи – 2:0.
Лихтенштейнский клуб «Вадуц» играл на выезде против венского «Рапида». Первая игра завершилась вничью (1:1), но во втором матче сильнее были гости – на 22-й минуте гол забил Тунахан Чичек. На 35-й минуте венская команда осталась в меньшинстве, когда с поля ушёл Кевин Виммер, получив прямую красную карточку. Финальный свисток зафиксировал победу «Вадуца» со счётом 1:0 и его проход в следующую стадию турнира.
«АЗ Алкмар» встречался с «Жил Висенте», за который выступает российский игрок Станислав Крицюк (но он отсутствовал в заявке на матч). Гости забили только на 60-й минуте матча благодаря усилиям Хокона Эвьена, а на 63-й Тейьяни Рейндерс укрепил преимущество своей команды. На 86-й минуте португальская команда смогла сократить отставание, но это не спасло её от поражения и вылета из еврокубков. Итоговый счёт – 2:1 в пользу нидерландского клуба (первая игра также завершилась его победой – 4:0).
- 26 августа 2022
-
00:58
-
00:52
-
00:46
-
00:40
-
00:32
-
00:29
-
00:22
- 25 августа 2022
-
23:53
-
23:49
-
23:43
-
23:39
-
23:15
-
23:00
-
22:49
-
22:45
-
22:43
-
22:23
-
22:17
-
22:15
-
22:06
-
22:00
-
21:58
-
21:53
-
21:35
-
21:30
-
21:22
-
21:14
-
20:59
-
20:52
-
20:20
-
20:19
-
20:14
-
20:14
-
20:10
-
20:09