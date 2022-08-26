«Истанбул Башакшехир», «РФШ» и первый в истории клуб из Косова вышли в групповой этап ЛК

Сегодня состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием североирландского «Линфилда», турецкого «Истанбул Башакшехир» и косовского «Балкани».



Соперником «Линфилда» в раунде плей-офф был латвийский клуб «Рижская футбольная школа» (первая игра — 2:2). Основное время матча завершилось вничью — 0:0, но в серии пенальти победу вырвал клуб из Латвии. «Рижская футбольная школа» сыграет в групповом этапе Лиги конференций.

«Истанбул Башакшехир» играл свой матч с бельгийским «Антверпеном». Встреча проходила в Антверпене и завершилась победой гостей со счётом 3:1. За турецкий клуб отличились Беркай Озджан, Стефано Окака и Даниэль Алексич, за бельгийский — Михаэль Фрай. Таким образом, «Истанбул Башакшехир» вышел в групповую стадию Лиги конференций (первый матч — 1:1).

«Балкани» в своём поединке встретился с северомакедонским «Шкупи» и выиграл со счётом 1:0 (первый матч — 2:1). «Балкани» стал первым в истории клубом из Косова, который сыграет на групповой стадии еврокубков.