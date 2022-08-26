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«Истанбул Башакшехир», «РФШ» и первый в истории клуб из Косова вышли в групповой этап ЛК

«Истанбул Башакшехир», «РФШ» и первый в истории клуб из Косова вышли в групповой этап ЛК
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Сегодня состоялись ответные матчи раунда плей-офф Лиги конференций УЕФА с участием североирландского «Линфилда», турецкого «Истанбул Башакшехир» и косовского «Балкани».

Соперником «Линфилда» в раунде плей-офф был латвийский клуб «Рижская футбольная школа» (первая игра — 2:2). Основное время матча завершилось вничью — 0:0, но в серии пенальти победу вырвал клуб из Латвии. «Рижская футбольная школа» сыграет в групповом этапе Лиги конференций.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 21:45 МСК
Линфилд
Белфаст, Северная Ирландия
Окончен
1 : 1
2 : 4
Рижская футбольная школа
Рига, Латвия
0:1 – 0'   1:1 Макклин – 104'   2:1 Кларк – 120'   3:1 Каллахер – 120' (автогол)

«Истанбул Башакшехир» играл свой матч с бельгийским «Антверпеном». Встреча проходила в Антверпене и завершилась победой гостей со счётом 3:1. За турецкий клуб отличились Беркай Озджан, Стефано Окака и Даниэль Алексич, за бельгийский — Михаэль Фрай. Таким образом, «Истанбул Башакшехир» вышел в групповую стадию Лиги конференций (первый матч — 1:1).

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 21:45 МСК
Антверпен
Антверпен, Бельгия
Окончен
1 : 3
Истанбул Башакшехир
Стамбул, Турция
0:1 Озджан – 8'   1:1 Фрай – 56' (пен)   1:2 Окака – 58'   1:3 Алексич – 83'

«Балкани» в своём поединке встретился с северомакедонским «Шкупи» и выиграл со счётом 1:0 (первый матч — 2:1). «Балкани» стал первым в истории клубом из Косова, который сыграет на групповой стадии еврокубков.

Лига конференций. Раунд плей-офф. 2-й матч
25 августа 2022, четверг. 21:00 МСК
Балкани
Сува-Река, Косово
Окончен
1 : 0
Шкупи
Чаир, Северная Македония
1:0 Кореница – 69'
Удаления: нет / Абдула – 2'
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