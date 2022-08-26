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Источник: «Спартак» и «Зенит» сделали предложения Бальде Кейта

Источник: «Спартак» и «Зенит» сделали предложения Бальде Кейта
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Сенегальский нападающий Бальде Кейта имеет предложение от двух российских команд – московского «Спартака» и санкт-петербургского «Зенита». Об этом сообщает египетский портал FilGoal.

По сведениям источника, футболист примет решение о продолжении карьеры в ближайшие дни. Считается, что Кейта сделает выбор в пользу московского «Спартака», который предложил игроку контракт до лета 2025 года.

В прошлом сезоне футболист выступал за итальянский «Кальяри», приняв участие в 26 матчах, забив три мяча и отдав две голевые передачи. Также в течение своей карьеры Бальде играл за такие клубы Серии А, как «Интер», «Лацио», «Сампдория», а ещё за команду из Лиги 1 «Монако». В начале карьеры он тренировался в академии «Барселоны».

Очереди у стадиона «Факела»

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