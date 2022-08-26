Агент Захаряна: трансфер в «Челси»? Всё очень близко

Агент полузащитника московского «Динамо» Павел Андреев прокомментировал информацию, согласно которой его подопечный Арсен Захарян в скором времени может стать футболистом лондонского «Челси».



«Захарян и «Челси»? Всё очень близко», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Захарян провёл за «Динамо» 52 игры, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В сентябре 2021 года полузащитник провёл первый матч за сборную России, на данный момент у него четыре игры за национальную команду.



«Челси» в прошлом сезоне АПЛ занял третье место и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. В нынешнем чемпионате Англии команда набрала четыре очка после трёх туров.

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