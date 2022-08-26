Верите, что Арсен Захарян уедет в «Челси»?

Стало известно, что лондонский «Челси» интересуется полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном. Информацию также подтвердил агент футболиста Павел Андреев, заявив, что переход состоится в скором времени.



В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: верите ли вы, что состоится переход Захаряна в «Челси»?

Захарян провёл за «Динамо» 52 игры, забил 13 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с бело-голубыми рассчитан до лета 2024 года. В сентябре 2021 года полузащитник провёл первый матч за сборную России, на данный момент у него четыре игры за национальную команду.



«Челси» в прошлом сезоне АПЛ занял третье место и сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов. В нынешнем чемпионате Англии команда набрала четыре очка после трёх туров.