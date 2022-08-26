«Эта история у всех на слуху». Нагельсман – о встрече с Левандовски в Лиге чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды, которая встретится с «Барселоной», «Интером» и «Викторией».
«Мы попали в очень требовательную группу, она полна вызовов. «Интер» хорошо усилился. Этот клуб ранее уже добивался определённых успехов на международном уровне, а в последние годы вновь набрал силу. В «Барселоне», понятно, есть Левандовски, эта история у всех на слуху. Я надеюсь, что мы сможем добиться таких же результатов, каких добивались в недавних матчах с «Барсой».
«Виктория» из Плзени стала чемпионом Чехии, опередив пражские клубы, и это тоже о многом говорит. Мы должны быть на высоком уровне с самого старта группового этапа. С нетерпением ждём его», – приводит слова Нагельсмана официальный сайт «Баварии».
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