«Эта история у всех на слуху». Нагельсман – о встрече с Левандовски в Лиге чемпионов

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для своей команды, которая встретится с «Барселоной», «Интером» и «Викторией».



«Мы попали в очень требовательную группу, она полна вызовов. «Интер» хорошо усилился. Этот клуб ранее уже добивался определённых успехов на международном уровне, а в последние годы вновь набрал силу. В «Барселоне», понятно, есть Левандовски, эта история у всех на слуху. Я надеюсь, что мы сможем добиться таких же результатов, каких добивались в недавних матчах с «Барсой».



«Виктория» из Плзени стала чемпионом Чехии, опередив пражские клубы, и это тоже о многом говорит. Мы должны быть на высоком уровне с самого старта группового этапа. С нетерпением ждём его», – приводит слова Нагельсмана официальный сайт «Баварии».