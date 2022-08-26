Источник: Асенсио не продлил контракт с «Реалом», Перес не хочет, чтобы он играл

Президент «Реала» Флорентино Перес жёстко отреагировал на отказ Марко Асенсио от предложенных клубом условий продления контракта, сообщает El Confidencial.
По информации издания, мадридцы предлагали Асенсио продлить контракт на четыре года с зарплатой в € 5 млн за сезон «чистыми», после уплаты налогов. Однако Марко отклонил этот вариант. Важно, что недавно Асенсио сменил агента. Ранее его интересы представлял Орасио Гаджиоли, а теперь – Жорже Мендеш.
El Confidencial утверждает, что после отказа в продлении контракта Перес передал Карло Анчелотти требование, чтобы Асенсио не играл или играл мало, поскольку футболист не желает оставаться в «Реале» по окончании сезона.
Контракт Асенсио истекает 30 июня 2023 года. Предыдущий раз Марко продлевал соглашение с «Реалом» в сентябре 2017-го.
В новом сезоне вингер остался на скамейке «сливочных» в победном матче за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом». Игру с «Альмерией» в рамках стартового тура Ла Лиги он также провёл в запасе, а в следующем матче с «Сельтой» Анчелотти выпустил Асенсио на семь минут в концовке вместо Винисиуса.
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