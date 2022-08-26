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Источник: Асенсио не продлил контракт с «Реалом», Перес не хочет, чтобы он играл

Источник: Асенсио не продлил контракт с «Реалом», Перес не хочет, чтобы он играл
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Президент «Реала» Флорентино Перес жёстко отреагировал на отказ Марко Асенсио от предложенных клубом условий продления контракта, сообщает El Confidencial.

По информации издания, мадридцы предлагали Асенсио продлить контракт на четыре года с зарплатой в € 5 млн за сезон «чистыми», после уплаты налогов. Однако Марко отклонил этот вариант. Важно, что недавно Асенсио сменил агента. Ранее его интересы представлял Орасио Гаджиоли, а теперь – Жорже Мендеш.

El Confidencial утверждает, что после отказа в продлении контракта Перес передал Карло Анчелотти требование, чтобы Асенсио не играл или играл мало, поскольку футболист не желает оставаться в «Реале» по окончании сезона.

Контракт Асенсио истекает 30 июня 2023 года. Предыдущий раз Марко продлевал соглашение с «Реалом» в сентябре 2017-го.

В новом сезоне вингер остался на скамейке «сливочных» в победном матче за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом». Игру с «Альмерией» в рамках стартового тура Ла Лиги он также провёл в запасе, а в следующем матче с «Сельтой» Анчелотти выпустил Асенсио на семь минут в концовке вместо Винисиуса.

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