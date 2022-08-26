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«Мы не одержимы, но это произойдёт». В «Манчестер Сити» рассчитывают на победу в ЛЧ

«Мы не одержимы, но это произойдёт». В «Манчестер Сити» рассчитывают на победу в ЛЧ
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Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано поделился впечатлениями от жеребьёвки Лиги чемпионов, а также выразил уверенность в том, что однажды клубу удастся стать обладателем главного евротрофея.

«То, что мы проделали за последние годы, экстраординарно. Мы выиграли четыре из пяти сезонов АПЛ, а это значит, что мы очень последовательны в том, как работаем и как играем. При этом в Лиге чемпионов мы выходили в полуфинал, в финал… Я расцениваю это как успех. И я знаю, что если мы продолжим в том же духе, то однажды снова выйдем в финал и выиграем его. Мы не одержимы, но я знаю, что это произойдёт.

Жеребьёвка? Мы уже играли с «Копенгагеном» в 2009 году, будем рады встретиться снова. «Севилья» – клуб с хорошим составом и хорошим тренером. Что же касается «Боруссии», безусловно, это особенная для нас игра. Мы играли в 2021-м в четвертьфинале, но это были времена COVID. Зрителей не было, а жаль. Теперь у нас будет опыт встреч и в Дортмунде, и в Манчестере с болельщиками. Плюс будет дополнительное волнение, поскольку Эрлинг Холанд и Илкай Гюндоган ранее играли за «Боруссию», – цитирует Сориано официальный сайт «Манчестер Сити».

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