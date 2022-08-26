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«Торино» предложил капитану команды Лукичу контракт с зарплатой € 1,6 млн в год

«Торино» предложил капитану команды Лукичу контракт с зарплатой € 1,6 млн в год
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Сербский полузащитник Саша Лукич, являющийся капитаном «Торино» после ухода Андреа Белотти, получил от клуба предложение продлить контракт, информирует на своей странице в «Твиттере» известный инсайдер Николо Скира.

Действующее соглашение Лукича с туринцами рассчитано до конца июня 2024 года. По информации Скиры, «Торино» предлагает сербу соглашение до 2027-го с зарплатой € 1,6 млн в год.

Напомним, 14 августа стало известно, что перед стартовым матчем Серии А с «Монцей» Саша Лукич позвонил главному тренеру Ивану Юричу и сообщил ему, что не поедет с командой на игру. До этого футболист пропустил тренировку. Серб был недоволен именно тем фактом, что клуб не продлевает с ним контракт на более длительный срок.

После этого Лукич извинился перед тренером и командой за свой поступок. Во втором туре чемпионата с «Лацио» он был на скамейке запасных и вышел на замену на 71-й минуте.

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