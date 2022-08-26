Алаев объяснил, почему РФС публикует переговоры судей, хотя это запрещено ФИФА

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о запрете ФИФА публиковать переговоры арбитров с VAR, а также провёл параллель с собственным посещением финала чемпионата мира по регби семилетней давности, когда при входе на стадион зрителям выдавали наушники, чтобы слышать судью.



«Запрещено публиковать переговоры судей с VAR, но в рамках обучения – возможно. Вот мы и обучаем. Показываем, как оно работает.



ФИФА запрещает выкладывать онлайн переговоры судей — сейчас это невозможно. Я уверен, что к этому однажды придём. У меня есть пример из другого вида спорта. Мне запомнилось, как я был в Лондоне на финале чемпионата мира по регби в 2015-м. Я думал, что футбол технологически лучше развит, чем регби. А там при входе на 82-тысячный стадион выдают всем наушники, чтобы слышать судью. Понятно, что в футболе IFAB – более консервативная организация, но всё равно за этим будущее», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.



Полное интервью с Александром Алаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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