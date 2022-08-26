Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алаев сообщил, кто, помимо «МИРа», претендовал на титульное спонсорство РПЛ

Алаев сообщил, кто, помимо «МИРа», претендовал на титульное спонсорство РПЛ
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал основных претендентов на титульное спонсорство турнира, с которыми велись обсуждения о возможном сотрудничестве.

«Точно был «Совкомбанк». «Тинькофф» обсуждал возможность продления – они были готовы улучшить предложение. Однако предложение платёжной системы было предметным и самым выгодным», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.

Напомним, о контракте между платёжной системой «МИР» и РПЛ было объявлено в середине июля. Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. Ранее титульным спонсором Российской Премьер-Лиги была компания «Тинькофф».

Полное интервью с Александром Алаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Новость по теме
«Мир» стал титульным спонсором РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022