Алаев сообщил, кто, помимо «МИРа», претендовал на титульное спонсорство РПЛ

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев назвал основных претендентов на титульное спонсорство турнира, с которыми велись обсуждения о возможном сотрудничестве.
«Точно был «Совкомбанк». «Тинькофф» обсуждал возможность продления – они были готовы улучшить предложение. Однако предложение платёжной системы было предметным и самым выгодным», — сказал Алаев в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру, Полине Куимовой и Андрею Панкову.
Напомним, о контракте между платёжной системой «МИР» и РПЛ было объявлено в середине июля. Контракт рассчитан до конца сезона-2025/2026. Ранее титульным спонсором Российской Премьер-Лиги была компания «Тинькофф».
Полное интервью с Александром Алаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
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